ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Хаапсалу мужчина напал с ножом на троих человек. Одна жертва скончалась, остальные в сверхтяжелом состоянии

Центр тревоги полyчил сообщение о том, что в квартире на ул. Тамме пострадало три человека, в 4.30 утра.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сказал, что прибывшие на место полицейские обнаружили, что пострадали двое мужчин и женщина. "45-летний мужчина получил смертельные ранения. 47-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу в сверхтяжелом состoянии", –сказал он.

По собраннoй на месте происшествия информации было основание подозревать в совершении преступления 45-летнего мужчину, которого искали с привлечением большого ресурса в Хаапсалу. По словам Кютта, был позиционирован его телефон и это помогло задержать подозреваемого в 8 часов утра.

"Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство. На данный момент известно, что эти четыре человека были знакомы и проводили совместно время, употребляя алкоголь. Что точно произошло и что привело к таким последствиям, будет выяснено в ходе следствия", — сказал Кютт.

Руководитель патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн:

„Мужчина, задержанный в 8 часов утра, ушел из квартиры на ул. Тамме пешком, его задержали недалеко от места происшествия на Таллиннском шоссе. Сопротивления он не оказывал.

Сейчас известно, что в квартире находились знакомые люди, которые вместе употребляли алкоголь. Часть людей проживала в этом же доме. Задержанный 45-летний мужчина является жителем Хаапсалу, но не проживает в этом доме на ул. Тамме.

О случившемся Центру тревоги сообщил житель этого дома. Мотив преступления выяснит следствие. Мужчина еще не допрошен, так как он пьян и сейчас протрезвляется. Он будет допрошен при первой возможности.

Задержанный в качестве подозреваемого ранее наказывался за разные нарушения, но действующих наказаний в уголовном порядке не имеет. Сейчас в делопроизводстве находится другое уголовное дело о применении насилия, в котором он является подозреваемым.

Состояние доставленных в больницу 47-летней женщины и 51-летнего мужчины сверхтяжелое".