Департамент здоровья: за сутки прибавилось 536 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 301 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 243 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 61, в Ляэне-Вирумаа — 44, в Тартумаа — 29, в Вильяндимаа — 25, в Пярнумаа — 22, в Пылвамаа — девять и на Сааремаа — восемь новых положительных тестов. В Ярвамаа прибавилось шесть, в Вырумаа и Валгамаа — по пять, в Рапламаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа — по три, на Хийумаа — один новый случай заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11%.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 437 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 341 человек (78%).

За сутки ввели 2 615 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 289 508 людям, из которых 86 768 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 57%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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