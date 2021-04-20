Департамент здоровья: за сутки прибавилось 536 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 301 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 243 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 61, в Ляэне-Вирумаа — 44, в Тартумаа — 29, в Вильяндимаа — 25, в Пярнумаа — 22, в Пылвамаа — девять и на Сааремаа — восемь новых положительных тестов. В Ярвамаа прибавилось шесть, в Вырумаа и Валгамаа — по пять, в Рапламаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа — по три, на Хийумаа — один новый случай заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11%.

По состоянию на утро 20 апреля в больницах находится 437 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 53 пациента, из которых на управляемом дыхании 38 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 35. Домой выписали 38 человек, 22 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 341 человек (78%).

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 68-летний мужчина, две 75-летние женщины и 85-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1104 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 659 историй болезни COVID-19 с 6 401 пациентом.

По состоянию на 20 апреля выздоровело 103 586 человек. Из них история болезни 68 743 человек (66,4%) завершена, у 34 843 человек (33,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.