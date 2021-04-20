В МИД РФ ответили на призыв Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС

Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы".

"Ему (Ильвесу. — прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — прокомментировал Грушко.

Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006 году, в 2011-м его переизбрали.