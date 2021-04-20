20.04.2021, 10:10
В МИД РФ ответили на призыв Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС
Foto: Andres Putting
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА новости, что экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством некоторых стран на тему значения российских туристов.
Ильвес 18 апреля выступил с инициативой временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он мотивировал это тем, что "на кону безопасность Европы".
"Ему (Ильвесу. — прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — прокомментировал Грушко.
Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков. Впервые он возглавил государство в 2006 году, в 2011-м его переизбрали.