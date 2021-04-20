ФОТО | BLRT Grupp построил уникальную башню со спускоподъемным оборудованием для морской добычи алмазов

Построенное в Эстонии cпускоподъемное оборудование будет установлено на новом судне компании Debmarine Namibia — AMV3, предназначенного для подводной добычи алмазов в Намибии.

”Благодаря предоставленной нам норвежской компанией AXTech возможности, Marketex Offshore Constructions изготовил башню высотой 40 метров и весом 200 тонн, а также установил на ней специальное оборудование, которое обеспечит работу всей системы. При помощи построенного нами оборудования на дно моря будет опускаться и подниматься на борт судна подводный гусеничный трактор весом 300 тонн”, — поясняет член правления Marketex Offshore Constructions Руслан Дидух.

На сегодняшний день судно AMV3 является крупнейшим в мире судном для добычи алмазов. Его концепция основана на применяемой с середины 2000-х годов и усовершенствованной на данный момент технологии подводного гусеничного хода. Дизайн судна соответствует самым высоким стандартам по охране окружающей среды и имеет зеленый паспорт. Учитывая его размеры и технологическую оснащенность, судно станет флагманом флота Debmarine Namibia, являющейся совместной компанией правительства Республики Намибия и международной корпорации De Beers — лидера по добыче, обработке и продаже природных алмазов в мире.

Готовое к установке оборудование было погружено на судно BBC Pearl длиной 150 метров и отправлено в Южную Африку, в Кейптаун, для последующей установки на новом судне AMV3.