Эстония, Россия, Беларусь и Украина в рейтинге свободы прессы. Как повлияла пандемия?

По мнению экспертов RSF, пандемия коронавируса привела к усилению репрессивных тенденций по всему миру. "Еще никогда с момента начала применения актуальной методики (для составления рейтинга свободы прессы в мире. — Ред.) в 2013 году число стран, где ситуацию со свободой прессы можно было оценить как "хорошую", не было таким малым. В 2020 году их количество сократилось с 13 до 12", — подчеркивают эксперты организации. По их данным, в 73 государствах из 180 независимая журналистика полностью или частично блокировалась, еще в 59 странах работа СМИ была затруднительной.

Вводимые под предлогом борьбы с коронавирусом ограничения, участившиеся нападения на сотрудников СМИ, освещающих массовые протесты, а также война в Нагорном Карабахе, на которой погибли как минимум семь журналистов, — вот главные причины, по которым регион Восточной Европы и Центральной Азии оказался на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном организацией "Репортеры без границ" (RSF) 20 апреля. И это даже несмотря на небольшое улучшение ситуации там по сравнению с прошлым годом.

Но не все так плохо. Например, Госсуд представил положительный прецедент для свободы прессы, отменив предыдущее решение суда, запретившее изданию Eesti Päevaleht обнародовать показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту. Из-за пандемии коронавируса, эстонская пресса получила помощь от государства, хотя она была и меньше, чем планировалось изначально.

Кроме того, в 2020 году изменение Пенитенциарного кодекса было использовано, чтобы запретить журналистам освещать одно судебное дело, а несколько постановлений суда помешали журналистам сообщать информацию, представляющую общественный интерес.

Как отмечено в рейтинге, 2020 год был сложным для эстонских журналистов, так как члены правительства (тут, по всей видимости, имеются введу политики EKRE ) часто совершали словесные нападки в их адрес. Кроме того, министры неоднократно отказывались давать комментарии на пресс-конференции без весомой причины.

В 2020 году Эстония заняла 14 место, а в 2021 — 15, разница небольшая. Зато рейтинг страны вырос на 2.64 пункта до 15.25, значится в мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном организацией "Репортеры без границ" (RSF) 20 апреля.

Во многих государствах ограничения на работу журналистов накладывались под предлогом борьбы с распространением коронавируса, говорится в докладе RSF.

"Беларусь — самая опасная страна для журналистов в Европе"

Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180. "После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", — указывается в докладе организации. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.

В январе 2021 года глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Жанна Кавелие отметила в интервью DW, что считает Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе. Ужесточение преследования независимых СМИ она связывает с общим усилением давления на гражданское общество, наблюдающимся в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах президента.

Ситуация в Украине: 170 случаев нападения на журналистов

Украина опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" на одну позицию и занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы. По данным Института массовой информации, проводящего мониторинг условий работы СМИ в стране, на протяжении 2020 года там произошло как минимум 170 случаев нападения на журналистов. Это три четверти всех случаев нарушения свободы прессы в Украине в 2020 году.

Россия среди главных врагов интернета