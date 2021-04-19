Бюро Луиса Фри требует от Эстонии 60 000 евро за досрочное расторжение договора

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) отчиталась перед парламентской спецкомиссией по борьбе с коррупцией, рассказав о ситуации с выполнением и расторжением соглашения, заключенного с юридической фирмой Freeh, Sporkin & Sullivan.

"Адвокатское бюро просит у эстонского государства денег за проделанную работу, а также требует сумму штрафа за расторжение договора, но министерство сомневается в содержании проделанной работы и представило возражения по части счетов", — сообщил председатель спецкомиссии Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).

По словам Одинца, из отчета Министерства финансов выяснилось, что на данный момент государство заплатило адвокатскому бюро почти 600 000 евро и еще примерно на 200 000 евро представлено счетов.

Пентус-Розиманнус заверила комиссию, что министерство не признает представленные счета без конкретных объяснений, что было сделано. Не собирается Эстония платить и штраф, поскольку инициатором расторжения договора было адвокатское бюро.

В начале июля прошлого года тогдашний министр финансов Мартин Хельме (Консервативная народная партия Эстонии) заключил соглашение с Freeh, Sporkin & Sullivan о предоставлении юридических услуг эстонскому государству в международных расследованиях отмывания денег.