Оксфордский университет ищет добровольцев младше тридцати лет, чтобы повторно заразить их COVID-19

Добровольцы, которым придётся снова переболеть COVID-19, будут находиться под постоянным наблюдением в стационаре карантинного отделения. Им введут ”наименьшую из возможных доз” коронавируса.

Учёные будут наблюдать участников в течение двух недель в целях выявления момента, когда проявится заражение, и весь следующий год будут проводить дополнительные проверки здоровья.

”Мы пытаемся понять, как иммунный ответ защищает людей от повторного заражения", — объясняет Хелен МакШейн, профессор вакцинологии Оксфордского университета. По её словам, в исследовании смогут принять участие только люди, ”подверженные наименьшему возможному риску”, связанному с последствиями заражения COVID-19.

”Одна из вещей, которые мы хотели бы выяснить в ходе исследования, это то, как долго человек остаётся защищён”, — говорит руководитель этого исследования МакШейн. Согласие комитета по этике на его проведение уже получено.

В понедельник в интервью на BBC Radio 4 она отметила, что испытания помогут понять суть иммунного ответа, защищающего человека от повторного заражения; получить информацию, способствующую более быстрой разработке и апробации вакцин; определить уровень защиты, получаемой после выздоровления.

Одновременно с этим исследованием Имперским колледжем Лондона будет проводиться ещё одно: подобной малой дозой коронавируса будут заражать людей, ещё не переболевших COVID-19.

Добровольцам будут выплачены компенсации за потраченное время и причинённое беспокойство.

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