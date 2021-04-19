Глава МИД Литвы: Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм

"Один из первых вопросов, которые обсуждались - это ситуация в Чехии. Как стало известно вчера, Чехия выслала 18 дипломатов или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, в Праге, в посольстве РФ, потому что они могли принимать участие в теракте, совершенном в 2014 г. Поэтому как я, так и многие другие коллеги, выразили полную поддержку Чехии. То, что они сообщили, еще раз показало о чем мы уже говорили прежде – Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты", – сказал Ландсбергис.

Он сообщил, что на встрече призвал участников действовать солидарно и пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.

Министр заявил, что российские силы, сконцентрированные на границе Украины, являются атакой против Запада. "Это не атака против того или иного государства, это не атака против Украины, это атака против нас всех, против Запада, против того, во что мы верим, против наших ценностей, убеждений, обещаний, которые мы дали своим друзьям и партнерам, которые стремятся к европейскому пути", – заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД Литвы.

Ландсбергис отметил, что Россия не стремится к деэскалации ситуации в Восточной Украине. "Поведение и позиция Украины очень спокойное, достойное уважения", – заметил он. Глава МИД подчеркнул, что о санкциях надо говорить еще до того, как переступят красные линии.

"Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, не обсуждались не только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать. Европа сегодня может сказать и послать сигнал – мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят. (…) Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", – сказал он.