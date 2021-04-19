19.04.2021, 20:27
В шаге от беды: пятилетнего ребенка нашли в километре от дома(3)
Foto: Andres Putting
В понедельник днём полиция получила сообщение, что в волости Элва (Тартуский уезд) со двора дома пропал 5-летний ребенок. Его нашли вдалеке от дома благодаря внимательному соседу.
Находящиеся вблизи от дома лес и водоемы заставили побеспокоиться как родителей, так и полицейских. К поискам была привлечена служебная собака.
С начала поисков прошло около часа, когда в полицию поступило сообщение: один житель села заметил около своего дома заблудившегося ребенка. Как выяснилось, малыш ушел от своего дома примерно на километр.