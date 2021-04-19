В шаге от беды: пятилетнего ребенка нашли в километре от дома

Находящиеся вблизи от дома лес и водоемы заставили побеспокоиться как родителей, так и полицейских. К поискам была привлечена служебная собака.

С начала поисков прошло около часа, когда в полицию поступило сообщение: один житель села заметил около своего дома заблудившегося ребенка. Как выяснилось, малыш ушел от своего дома примерно на километр.