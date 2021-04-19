Эстонские летчики будут охранять границу Евросоюза в Испании

По словам руководителя летного отряда Департамента полиции и погранохраны Райна Йыэвеэра, участие в таких операциях крайне важно для обеспечения безопасности в Европейском Союзе.

"Охрана внешней границы ЕС помогает созданию безопасности во всей Европе, а не только в стране, в которой проходит операция. На Южном побережье Испании основными задачами нашей команды будет обнаружение незаконной миграции и приграничной преступности в ходе наблюдательных полетов. Наш вклад в эти совместные операции высоко ценится, а команда, в свою очередь, получит важный опыт", — сказал Йыэвеэр.

Летный отряд участвует в совместной операции агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex „Indalo 2021” в Южном части Испании на море между Марокко и Испанией. В этом регионе Frontex поддерживает местную пограничную и береговую охрану в охране границы, обнаружении судов, раскрытии преступлений и в поисково-спасательных работах.

И Испанию отравятся 13 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, часть из них на самолете департамента Beechcraft King Air 350ER, часть обычным рейсом. 11 служащих летного отряда, в том числе члены экипажа и техники, будут базироваться на аэродроме Малаги. Двое человек будут работать в центре операций в Мадриде, где их основными задачами будет планирование патрульных полетов в соответствии с тем, какая помощь понадобиться испанским коллегам, и обмен информацией, собранной в ходе полетов.

Самолетная эскадрилья Департамента полиции и погранохраны участвует в миссиях Frontex с 2009 года почти ежегодно. Ранее экипажи принимали участие в миссиях в Греции, Италии и в Испании, в том же регионе, куда команда сейчас отправилась.