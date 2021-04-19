Новости Эстонии
19.04.2021, 19:15

За неделю поступило пять сообщений о серьезных побочных эффектах после вакцинации

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Täna saabub Eestisse üks suuremaid vaktsiinikoguseid – 45 600 doosi AstraZenecat.
Täna saabub Eestisse üks suuremaid vaktsiinikoguseid – 45 600 doosi AstraZenecat.
Foto: Andres Putting
За прошедшую неделю в Эстонии было получено пять сообщений о серьезных побочных эффектах после вакцинации от коронавируса — три были связаны с Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), два — Pfizer/BioNTech, пишет rus.err.

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 91 сообщение о побочных эффектах (AstraZeneca — 54, Pfizer/BioNTech — 31, Moderna — 6), передает Департамент лекарственных средств.

С 12 по 18 апреля было использовано в Эстонии 39 505 доз вакцины, то есть побочные эффекты проявились в 0,23% случаев.

После вакцинации Pfizer/BioNTech о заболевании коронавирусом на минувшей неделе сообщили 6 человек, еще один заболел после использования вакцины Moderna.

Как сообщалось, имел место один случай летального исхода.

В период с 27 декабря по 18 апреля в Эстонии было использовано 373 670 доз вакцины (Pfizer/BioNTech — 224 178, AstraZeneca — 123 630, Moderna — 25 862) и зарегистрировано 3359 сообщений о побочных реакциях на вакцины (0,9%).

С вакциной AstraZeneca было связано 2327 сообщения о побочных эффектах, с вакциной Pfizer/BioNTech — 973, с вакциной Moderna — 59.

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