За неделю поступило пять сообщений о серьезных побочных эффектах после вакцинации

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 91 сообщение о побочных эффектах (AstraZeneca — 54, Pfizer/BioNTech — 31, Moderna — 6), передает Департамент лекарственных средств.

С 12 по 18 апреля было использовано в Эстонии 39 505 доз вакцины, то есть побочные эффекты проявились в 0,23% случаев.

После вакцинации Pfizer/BioNTech о заболевании коронавирусом на минувшей неделе сообщили 6 человек, еще один заболел после использования вакцины Moderna.

Как сообщалось, имел место один случай летального исхода.

В период с 27 декабря по 18 апреля в Эстонии было использовано 373 670 доз вакцины (Pfizer/BioNTech — 224 178, AstraZeneca — 123 630, Moderna — 25 862) и зарегистрировано 3359 сообщений о побочных реакциях на вакцины (0,9%).

С вакциной AstraZeneca было связано 2327 сообщения о побочных эффектах, с вакциной Pfizer/BioNTech — 973, с вакциной Moderna — 59.

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