Полиция задержала парочку, подозреваемую в совершении девяти наглых краж

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пульк рассказал, что в прошлом году и весной уже этого в года в Пярнумаа было совершено несколько краж из частных домов, подсобных помещении и подвалов. Воры пробирались и в закрытые помещения, например, разбивая окна. „Забирали все ценное, что можно быстро сбыть — велосипеды, инструменты, садовую технику и другие вещи", — сказал он.

По словам Пулька, полиция вела несколько месяцев активное следствие, просматривая записи камер наблюдения и собирая информацию у свидетелей. Собранные доказательства привели к 27-летнему мужчине и 43-летней женщине, которые совершали кражи вместе.

„Мы задержали их в волости Саарде ночью 15 апреля, той же ночью они украли из подвала в деревне Сурью два велосипеда", — рассказал майор полиции.

Во ходе задержания в фургоне, который использовали подозреваемые, нашли украденные той ночью вещи, а при обыске дома и их автомобилей были найдены и другие украденные вещи, которые возвратят владельцам. Пульк добавил, что задержанных подозревают также в совершении кражи в Вильяндимаа, всего их подозревают в девяти кражах.

После допроса прокуратура подала ходатайство о взятии подозреваемых под стражу. По оценке прокурора Ханны Варик, подозрение в преступлении достаточно серьезное и в отношении обоих задержанных есть реальная опасность, что, оставаясь на свободе, они будут продолжать совершать преступления.

„Один из них сейчас на испытательном сроке, который был назначен за другие преступления только в феврале этого года. В отношении второго подозреваемого сейчас ведется еще одно уголовное делопроизводство в связи с кражей, — пояснила прокурор Варик. — На самом деле в день задержания должна была состояться встреча одного из этих людей с прокурором, но до встречи человек был задержан в качестве подозреваемого по новому преступлению. Эти обстоятельства по мнению прокуратуры показывают отношение подозреваемых и дают основание считать, что взятие под стражу обосновано".