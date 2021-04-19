Новости России
19.04.2021, 18:26

Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
Президент России Владимир Путин выступит на инициированном президентом США Джо Байденом Саммите лидеров по вопросам климата, который состоится 22 апреля в формате видеоконференции, сообщила в понедельник, 19 апреля, пресс-служба Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — указывается в ее заявлении.

Накануне в Кремле сообщили, что решение об участии Путина в саммите будет принято после того, как станут известны все детали этой встречи. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Виртуальный саммит по климату

Организуемый США виртуальный саммит по климату пройдет 22 — 23 апреля. Среди прочих, на нем выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил борьбу с глобальным потеплением одним из своих главных приоритетов. Его предшественник Дональд Трамп в 2015 году вывел США из Парижского соглашения по защите климата, превратив свою страну в аутсайдера в сфере политики в защиту климата. Байден сразу после прихода к власти объявил о восстановлении участия США в Парижском соглашении.

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