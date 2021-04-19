Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

Накануне в Кремле сообщили, что решение об участии Путина в саммите будет принято после того, как станут известны все детали этой встречи. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.