Департамент: для детей действуют те же правила изоляции, что и для взрослых

По словам Пруудель, Департамент здоровья проводит выборочные проверки тех, кто прибывает из стран с повышенным риском, некоторые людям звонят и выясняют, находятся ли они дома.

"Все лица, прибывающие из стран с высоким риском заражения, обязаны оставаться в самоизоляции в течение 10 дней после прибытия. Для уменьшения срока самоизоляции следует сделать тест за 72 часа до прибытия в Эстонию и еще один на шестой день после первого теста. 6-днейной срок начинает отсчитываться со следующего дня после первого теста. Если результаты обоих вышеупомянутых тестов отрицательны, человек может прекратить самоизоляцию", — подчеркнула Пруудель.