В воскресенье в таллиннском аэропорту задержали двух пассажиров с поддельными сертификатами на COVID-19

В воскресенье в полицию сообщили, что во время регистрации на рейс во Франкфурт гражданин Вьетнама 1996 года рождения предъявил сертификат, выданный SYNLAB Eesti OÜ об отрицательном результате теста на коронавирус . Документ имел признаки подделки.

В тот же день при регистрации пассажиров рейса на Стамбул гражданин Иордании 1985 года рождения предъявил подобный сертификат (Synlab с отрицательным результатом теста на COVID-19), имеющий признаки подделки. Полицейские взяли у мужчины объяснительную, изъяли сертификат и после оформления соответствующих документов пассажира освободили.