19.04.2021, 17:53
В воскресенье в таллиннском аэропорту задержали двух пассажиров с поддельными сертификатами на COVID-19(3)
Foto: Tiit Blaat
17 апреля в таллиннском аэропорту были задержаны два пассажира, которые предъявили поддельные сертификаты с отрицательным результатом теста на COVID-19.
В воскресенье в полицию сообщили, что во время регистрации на рейс во Франкфурт гражданин Вьетнама 1996 года рождения предъявил сертификат, выданный SYNLAB Eesti OÜ об отрицательном результате теста на коронавирус. Документ имел признаки подделки.
В тот же день при регистрации пассажиров рейса на Стамбул гражданин Иордании 1985 года рождения предъявил подобный сертификат (Synlab с отрицательным результатом теста на COVID-19), имеющий признаки подделки. Полицейские взяли у мужчины объяснительную, изъяли сертификат и после оформления соответствующих документов пассажира освободили.