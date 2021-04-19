В Таллинне в аэропорту и порту задержали шесть пассажиров с поддельными сертификатами на COVID-19

17 апреля в полицию сообщили, что во время регистрации на рейс во Франкфурт гражданин Вьетнама 1996 года рождения предъявил сертификат медицинской лаборатории SYNLAB о PCR-тесте на коронавирус. Документ имел признаки подделки.

В тот же день при регистрации пассажиров рейса на Стамбул гражданин Иордании 1985 года рождения предъявил подобный сертификат, также имеющий признаки подделки. Полицейские взяли у мужчины объяснительную, изъяли сертификат и после оформления соответствующих документов пассажира освободили.

18 апреля в таллиннском порту сертификаты о PCR-тесте на коронавирус с признаками подделки были обнаружены у граждан Румынии 1982, 1996, 1998 и 1991 годов рождения.