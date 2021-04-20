В попытках свергнуть Кылварта разные партии предлагают пожилым людям деньги, молодым — велосипедные дорожки

На местных выборах, которые должны будут состояться через полгода, нынешний мэр Михаил Кылварт будет баллотироваться в мэры от правящей Центристской партии. Его главными оппонентами будут кандидаты от Партии реформ и Социал-демократической партии.

Кандидат в мэры города от Партии реформ Кристен Михал рассказал, что суть и название программы Партии реформ — ”Единый Таллинн”. В ней изучаются и предлагаются решения текущих и будущих проблем: как жить дольше, здоровее, активнее и насыщеннее, а также как объединить столицу, в которой сильнее всего в Европе проявляется сегрегация и раскол в обществе.

Он привёл в пример новую инициативу — аккаунт активности, использование которого позволит каждому пенсионеру по старости возможность тратить 200 евро в год...