Глава МИД: Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному

В интервью ERR на вопрос о том, готова ли Эстония предоставить Алексею Навальному убежище, если бы он этого попросил, Лийметс ответила:

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит".

- Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес инициировал в Twitter дискуссию о том, что в интересах безопасности, возможно, пора приостановить въезд всех граждан России в Евросоюз. Что вы думаете об этой идее?

- Я следила за этой дискуссией и очень надеюсь, что отношения не разовьются до такой степени, что придется принимать такие решительные меры. Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным.