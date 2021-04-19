Новости Эстонии
19.04.2021, 17:17

Глава МИД: Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному

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Лийметс не поддерживает предложение Ильвеса
"Oleks oodanud, et Euroopa Liidu poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud," sõnas välisminister Eva-Maria Liimets Borrelli visiiti kritiseerides.
"Oleks oodanud, et Euroopa Liidu poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud," sõnas välisminister Eva-Maria Liimets Borrelli visiiti kritiseerides.
Foto: Rauno Volmar
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс не поддерживает предложение Тоомаса Хендрика Ильвеса заморозить российским гражданам визы для въезда в Евросоюз. В случае необходимости министр готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Алексею Навальному, пишет rus.err.

В интервью ERR на вопрос о том, готова ли Эстония предоставить Алексею Навальному убежище, если бы он этого попросил, Лийметс ответила:

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит".

- Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес инициировал в Twitter дискуссию о том, что в интересах безопасности, возможно, пора приостановить въезд всех граждан России в Евросоюз. Что вы думаете об этой идее?

- Я следила за этой дискуссией и очень надеюсь, что отношения не разовьются до такой степени, что придется принимать такие решительные меры. Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным.

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