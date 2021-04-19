Скончался легендарный советский хоккеист. Он чудом избежал смерти 71 год назад

В 1954 году Шувалов принял участие в первом чемпионате мира по хоккею для сборной СССР и стал победителем турнира.

⭐ Ушёл из жизни Виктор Григорьевич Шувалов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира: https://t.co/m8td5H5RtY



Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея.#россиявмоемсердце pic.twitter.com/x255TeUhwc — Хоккей России (@russiahockey) April 19, 2021

”Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея”, — говорится в сообщении.

Шувалов был одним из сильнейших игроков Европы 1950-х годов. В качестве игрока он выступал за челябинский ”Дзержинец”, команду Василия Сталина ВВС МВО, ЦСКА и СКВО. В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на которых впервые участвовали советские спортсмены. Шувалов является двукратным чемпионом мира (1954, 1956), трехкратным чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), а также пятикратным чемпионом СССР (1951, 1952, 1953, 1955, 1956). В чемпионатах СССР, согласно официальным протоколам, провел 150 матчей, забросил 222 шайбы. В качестве тренера работал с командами первой и второй союзных лиг, вторым тренером московского "Спартака", в середине 70-х возглавлял сборную Румынии.

Также с успехом играл в футбол (в 1950 году вошел в символическую сборную 33 лучших футболистов страны).

Свою олимпийскую медаль хоккеист был вынужден продать в 90-е годы. Но в 2014 году президент России Владимир Путин в Кремле вручил Шувалову награду, которая была найдена в США.