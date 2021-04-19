Скончался легендарный советский хоккеист. Он чудом избежал смерти 71 год назад
В 1954 году Шувалов принял участие в первом чемпионате мира по хоккею для сборной СССР и стал победителем турнира.
”Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея”, — говорится в сообщении.
Шувалов был одним из сильнейших игроков Европы 1950-х годов. В качестве игрока он выступал за челябинский ”Дзержинец”, команду Василия Сталина ВВС МВО, ЦСКА и СКВО. В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на которых впервые участвовали советские спортсмены. Шувалов является двукратным чемпионом мира (1954, 1956), трехкратным чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), а также пятикратным чемпионом СССР (1951, 1952, 1953, 1955, 1956). В чемпионатах СССР, согласно официальным протоколам, провел 150 матчей, забросил 222 шайбы. В качестве тренера работал с командами первой и второй союзных лиг, вторым тренером московского "Спартака", в середине 70-х возглавлял сборную Румынии.
Также с успехом играл в футбол (в 1950 году вошел в символическую сборную 33 лучших футболистов страны).
Свою олимпийскую медаль хоккеист был вынужден продать в 90-е годы. Но в 2014 году президент России Владимир Путин в Кремле вручил Шувалову награду, которая была найдена в США.
В 1950 году Виктор Шувалов чудом избежал авиакатастрофы, в которую попала его команда — все 12 хоккеистов, находившихся на борту самолета Ли-2, разбившегося близ свердловского аэропорта Кольцово, погибли. Шувалов не поехал на выезд на Урал, чтобы не гневить местных болельщиков, поскольку перешел в ВВС из Челябинска. В итоге он наряду с проспавшим вылет Всеволодом Бобровым и получившим накануне двухматчевую дисквалификацию Александром Виноградовым остался жив.
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