Глава Роспотребнадзора заявила о формировании двух российских штаммов коронавируса. Помогают ли от них вакцины, пока неизвестно

"У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", — сказала она на общем собрании Отделения медицинских наук РАН.

Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.

Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются британский, южноафриканский и бразильский. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.

Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет, пишет РИА "Новости".

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