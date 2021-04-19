ЧП и криминал
19.04.2021, 17:03

К пограничникам за помощью обратился гражданин России, но в итоге получил штраф и был выслан из страны

 (4)
Mobiilifoto: Mari Kartau
В ночь на 17 апреля местный житель Сетомаа (Выруский уезд) сообщил пограничникам, что к нему во двор зашел гражданин России, который попросил помощи в поиске своего товарища, якобы пропавшего в заливе Вярска (Псковское озеро).

Прибывшие на место пограничники задержали мужчину и начали в заливе поиски упомянутого человека.

Поиск результата не дал, при этом показания задержанного постоянно менялись, из-за чего поиски были прекращены.

В то же время пограничники нашли в заливе принадлежавшую мужчине резиновую лодку, в которой находились 12 коробок сигарет и другие предметы, предназначенные для перевозки контрабанды.

Контрабанда была передана сотрудникам Налогового и таможенного департамента.

Пограничники наложили на мужчину штраф за незаконное пересечение границы в размере 200 евро, ему было предписано покинуть Эстонию, а также наложен запрет на възда страну сроком на пять лет. Затем нарушителя передали российским пограничникам.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)