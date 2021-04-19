Кая Каллас: Эстония тесно сотрудничает с союзниками по устрашению России

Члены комиссии получили обзор действий российской армии вокруг Украины, в том числе на оккупированных территориях, а также других шагах РФ по росту напряженности в отношении Украины, говорится в пресс-релизе правительства.

Председатель комиссии премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что правительство Эстонии осуждает военное давление и информационные операции России против Украины.

"Призываем Россию воздерживаться от эскалации напряжения в Восточной Украине и Крыму и выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе в области контроля над вооружениями. Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все возможные меры по устрашению России. Поддержка Эстонии независимости Украины, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины непоколебима".

В правительственную комиссию по безопасности входят премьер-министр, министры юстиции, обороны, экономики, финансов, внутренних дел, предпринимательства и инфотехнологий, иностранных дел.