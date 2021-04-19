Российский миллиардер раскритиковал в соцсетях уровень бедности в стране. Но через несколько часов отредактировал пост и похвалил Путина(3)
”Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие ”бравые” отчеты о ”победах” над бедностью. Обидно только, что ”победы” эти в основном на бумаге происходят”, — написал один из богатейших людей России, некогда входивший в топ-10 мирового списка Forbes.
Через несколько часов текст поста был отредактирован, теперь там написано следующее:
”Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью”.
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