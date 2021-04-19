В Сонда товарный поезд сбил ребенка

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг, произошло ДТП с товарным поездом. Вследствие этого стоял также вышедший из Нарвы в сторону Таллинна в 14:29 пассажирский поезд. Через 27 минут после остановки поезд смог продолжить движение.