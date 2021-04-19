19.04.2021, 16:03
В Сонда товарный поезд сбил ребенка(8)
Foto: Siim Lõvi
Сегодня в 14:50 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа поблизости от железнодорожной станции Сонда. Пострадал стоявший у железной дороги ребенок.
По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг, произошло ДТП с товарным поездом. Вследствие этого стоял также вышедший из Нарвы в сторону Таллинна в 14:29 пассажирский поезд. Через 27 минут после остановки поезд смог продолжить движение.
По данным Идаской префектуры полиции, ехавший из Сонда в Тапа товарный поезд сбил стоявшего рядом с железнодорожными путями ребенка. Девочку доставили в больницу. По первоначальной информации, после удара она была в сознании.