Поиски пропавшего 26-летнего мужчины расширены на два региона Эстонии
В воскресенье поступила информация, что Карела видели в Лаагри (Харьюмаа). А с вечера воскресенья несколько человек сообщили из Южной Эстонии, что похожий на Карела человек голосовал на обочине дороги в Пылвамаа и Вырумаа. Эта информация проверяется.
Если у кого-либо есть информация о местонахождении изображенного на фотографии мужчины, просьба позвонить по телефону 6616 776. При необходимости гарантируется анонимность.
Исходя из имеющейся информации его жизни может угрожать опасность!
Приметы Карела:
рост 181 см,
телосложение среднее-худощавое ,
волосы короткие, светло-русые,
цвет глаз зеленый,
в черной куртке типа парка с капюшоном (фото 2-3),
темные брюки и светло-коричневые сапоги (фото 5),
у него солнцезащитные очки и темный рюкзак (фото 2-3),
особенность — эмблема LUHTA EXPEDITION на левом рукаве куртки.