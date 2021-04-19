Пьяный мужчина ударил полицейского. Стражу порядка потребовалась медицинская помощь

Служащий обратился для проверки здоровья в травмпункт и после первой помощи продолжил службу.

Пьяного и агрессивного мужчину задержали и доставили в арестный дом вытрезвляться.

За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением его служебных обязанностей в Пенитенциарном кодексе предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет.