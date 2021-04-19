19.04.2021, 15:37
Пьяный мужчина ударил полицейского. Стражу порядка потребовалась медицинская помощь(1)
64-летний пьяный мужчина ударил исполнявшего служебные обязанности полицейского.
Служащий обратился для проверки здоровья в травмпункт и после первой помощи продолжил службу.
Пьяного и агрессивного мужчину задержали и доставили в арестный дом вытрезвляться.
За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением его служебных обязанностей в Пенитенциарном кодексе предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет.