ЧП и криминал
19.04.2021, 15:37

Пьяный мужчина ударил полицейского. Стражу порядка потребовалась медицинская помощь

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp
В пятницу, 16 апреля, после полудня произошел инцидент в деревне Карилатси волости Пылва в Пылвамаа.

64-летний пьяный мужчина ударил исполнявшего служебные обязанности полицейского.

Служащий обратился для проверки здоровья в травмпункт и после первой помощи продолжил службу.

Пьяного и агрессивного мужчину задержали и доставили в арестный дом вытрезвляться.

За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением его служебных обязанностей в Пенитенциарном кодексе предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет.

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