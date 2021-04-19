Департамент: вакцинация от коронавируса могла способствовать смерти пожилого человека

Департамент лекарственных средств на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего пожилого человека с заболеванием сердца на 6-й день после второй дозы вакцины.

Ночью после вакцинации у него возникли нарушение вкусовой чувствительности, нарушение глотания, потливость, на второй день рвота, на третий день падение кровяного давления и обморок. В больнице у пациента диагностировали инфаркт сердечной мышцы, в результате которого произошла скоропостижная смерть.

Хотя по оценке лечащего врача, связь смерти человека с вакциной Comirnaty не является вероятной, по оценке Департамента лекарственных средств, "обезвоживание могло способствовать сердечной недостаточности и возникновению инфаркта".

Всего Департамент лекарственных средств на прошлой неделе получил 31 сообщение в связи с введением вакцины Comirnaty.

Серьезные реакции описали в двух сообщениях. У одного пациента возник отек гортани через семь минут после первой дозы вакцины, и пациент нуждался в лечении и поправился. У второго пациента возникла потеря сознания, обморок и травма черепа на пятый день после первой дозы вакцины — этот пациент тоже поправляется.

В связи с вакциной AstraZeneca Vaxzevria на прошлой неделе поступило 54 сообщения, все после первой дозы вакцины.

Серьезные реакции описали в трех сообщениях. У одного человека возник после вакцинации синдром головной боли с повышением чувствительности к свету и звуку, и он нуждался в стационарном лечении. У второго возникла закупорка центральной вены сетчатки одного глаза на 14-й день после первой дозы вакцины. У третьего же тахикардия и удлинение интервала QT — этот пациент тоже нуждался в лечении.