"У бывшего президента Ильвеса, известного своими аферами с хутором Эрма, родилась гениальная идея: не пускать в Европейский Союз рядовых россиян в связи с новыми военными провокациями России.

Для начала Ильвес мог бы вернуть налогоплательщикам 200 000 евро, потраченных на его хутор.

Но идём дальше: во-первых, Евросоюз должен уговорить Германию остановить работы по проекту ”Северный поток-2”.

Во-вторых, страны Европейского Союза, в том числе и Эстония, должны наращивать свои оборонные возможности, а не полагаться на чью-то щедрую помощь.

В-третьих, Эстонии следует перестать разглагольствовать по поводу соглашения о границе и дождаться лучших времён, чтобы вести об этом разговор.

В-четвертых, Ильвес не должен говорить глупости, которые вредят обычным русским людям".

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