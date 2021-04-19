Новости Эстонии
19.04.2021, 21:09

Евродепутат от EKRE: Ильвес не должен говорить глупости, которые вредят обычным русским людям

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Jaak Madison
Jaak Madison
Foto: Dmitri Fedotkin
Депутат Европарламента от партии EKRE Яак Мадисон на своей странице в Facebook высказался по поводу заявления экс-президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса не пускать в Евросоюз россиян.

"У бывшего президента Ильвеса, известного своими аферами с хутором Эрма, родилась гениальная идея: не пускать в Европейский Союз рядовых россиян в связи с новыми военными провокациями России.

Для начала Ильвес мог бы вернуть налогоплательщикам 200 000 евро, потраченных на его хутор.

Но идём дальше: во-первых, Евросоюз должен уговорить Германию остановить работы по проекту ”Северный поток-2”.

Во-вторых, страны Европейского Союза, в том числе и Эстония, должны наращивать свои оборонные возможности, а не полагаться на чью-то щедрую помощь.

В-третьих, Эстонии следует перестать разглагольствовать по поводу соглашения о границе и дождаться лучших времён, чтобы вести об этом разговор.

В-четвертых, Ильвес не должен говорить глупости, которые вредят обычным русским людям".

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