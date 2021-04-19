Футзал казахстана: приятные заботы Кайрата

Не доставляет ли дополнительных проблем при подготовке к важнейшему матчу с «Бенфикой» в «Финале восьми» Лиги чемпионов УЕФА то обстоятельство, что и тренеры и многие игроки вашей команды – это по сути сборная Казахстана?

Да, иногда такое случается, что происходят накладки отборочных матчей к чемпионату мира или Европы на важнейшие игры «Кайрата». Но в данной ситуации была поставлена задача, чтобы сборная решила задачу по выходу на Евро-2022 досрочно, как можно раньше, и она с ней справилась. Теперь, после победной встречи с Венгрией, «кайратовцы» будут иметь больше времени для подготовки к «Бенфике». Кроме того, мы получили возможность проверить в деле молодых талантливых игроков, которые стучатся в двери сборной, а опытным мастерам позволили немного отдохнуть.

Не мало ли времени у «Кайрата» для полноценной подготовки к битве с «Бенфикой»?

Мы заранее знали, что произойдет такая накладка. Идет тренировочный процесс, по четко и заранее запланированному графику. Надо отдать должное Кака и вообще всему тренерскому составу, который при работе в сборной Казахстана, даже во время паузы в чемпионате, проводит тренировки – специально для этого наши специалисты прилетают в Алматы, затем снова улетают в Нур-Султан, в расположение национальной команды. Это сумасшедший, жесткий режим, но физические возможности Кака позволяют ему это делать, а его помощникам и игрокам добавляют уверенности в своем наставнике. Они смотрят на Кака, его серьезное отношение к делу и сами стараются не отставать.

Успеют ли травмированные игроки «Кайрата» восстановиться к «Финалу восьми»?