Футзал казахстана: приятные заботы Кайрата
Не доставляет ли дополнительных проблем при подготовке к важнейшему матчу с «Бенфикой» в «Финале восьми» Лиги чемпионов УЕФА то обстоятельство, что и тренеры и многие игроки вашей команды – это по сути сборная Казахстана?
Да, иногда такое случается, что происходят накладки отборочных матчей к чемпионату мира или Европы на важнейшие игры «Кайрата». Но в данной ситуации была поставлена задача, чтобы сборная решила задачу по выходу на Евро-2022 досрочно, как можно раньше, и она с ней справилась. Теперь, после победной встречи с Венгрией, «кайратовцы» будут иметь больше времени для подготовки к «Бенфике». Кроме того, мы получили возможность проверить в деле молодых талантливых игроков, которые стучатся в двери сборной, а опытным мастерам позволили немного отдохнуть.
Не мало ли времени у «Кайрата» для полноценной подготовки к битве с «Бенфикой»?
Мы заранее знали, что произойдет такая накладка. Идет тренировочный процесс, по четко и заранее запланированному графику. Надо отдать должное Кака и вообще всему тренерскому составу, который при работе в сборной Казахстана, даже во время паузы в чемпионате, проводит тренировки – специально для этого наши специалисты прилетают в Алматы, затем снова улетают в Нур-Султан, в расположение национальной команды. Это сумасшедший, жесткий режим, но физические возможности Кака позволяют ему это делать, а его помощникам и игрокам добавляют уверенности в своем наставнике. Они смотрят на Кака, его серьезное отношение к делу и сами стараются не отставать.
Успеют ли травмированные игроки «Кайрата» восстановиться к «Финалу восьми»?
Сейчас Биржан Оразов проходит интенсивный восстановительный курс. Думаю, к началу подготовительного тренировочного процесса он уже будет полностью готов. Он уже практически здоров. Думаю, через неделю наберет форму. Даурен Нургожин в ближайшее время тоже восстановится, сейчас он занимается реабилитацией. У нас многие игроки, как говорится, «наелись», получили небольшие повреждения, но ничего страшного не произошло, к «Бенфике» все должны быть здоровы.
Чего вы ждали от ничего не решающих в турнирном плане матчей сборной Казахстана против Израиля? Только репетиции командных взаимодействий?
Я был уверен, что наша команда продолжит свою удачную серию, а отсутствие турнирной мотивации не помешало ей добиться ей очередных побед. Нам важно испытывать это победное состояние – очень помогает в жестком графике тренировок.
В матче против Израиля вы приготовили болельщикам сюрприз…
Да, как раз против израильтян провел свой прощальный матч за сборную Казахстана Серик Жаманкулов. Это большой талант, великолепный игрок, настоящая звезда отечественного футзала, который очень много сделал для развития этого спорта в стране. Безусловно, Серик заслужил уважение, почет и отдельное внимание. Болельщики его очень любят, мы это видим и знаем, поэтому и организовали ему достойные проводы.