”Тоттенхэм” объявил об уходе Жозе Моуринью(1)
Вместе с наставником клуб покинули его помощники.
В последних пяти матчах ”шпоры” одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.
Моуринью возглавил ”Тоттенхэм” осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому ”Динамо”.
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До ”Тоттенхэма” Моуринью работал в ”Манчестер Юнайтед”, ”Челси”, ”Реале”, ”Интере” и ”Порту”. Дважды выигрывал Лигу чемпионов.