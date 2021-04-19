Футбол
19.04.2021, 14:01

”Тоттенхэм” объявил об уходе Жозе Моуринью

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Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency
Английский футбольный клуб ”Тоттенхэм Хотспур” на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

В последних пяти матчах ”шпоры” одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Моуринью возглавил ”Тоттенхэм” осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому ”Динамо”.

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До ”Тоттенхэма” Моуринью работал в ”Манчестер Юнайтед”, ”Челси”, ”Реале”, ”Интере” и ”Порту”. Дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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