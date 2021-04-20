Здоровье
20.04.2021, 10:50

BioNTech/Pfizer поставят в Евросоюз ещё 100 миллионов доз вакцины

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine Tartus
Foto: Argo Ingver
Разработчик вакцины BioNTech и фармацевтический гигант Pfizer дополнительно поставят в Евросоюз 100 миллионов доз вакцины, сообщает CNN.

В сделанном в понедельник заявлении BioNTech сообщается, что вкупе с дополнительной партией общее количество инъекций, которыми компания обеспечит Евросоюз, достигнет 600 миллионов.

”100 миллионов доз помогут ускорить темпы вакцинации на территории всего Европейского союза, — сказал коммерческий директор BioNTech Шон Маретт. — В течение этого года мы намерены поставить в Евросоюз 600 миллионов доз. Этого количества должно хватить для вакцинации двух третей населения ЕС. На данный момент это крупнейшее в мире соглашение о поставках”.

Еврокомиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон в воскресенье отметил, что Европейский союз абсолютно уверен в надёжности BioNTech/Pfizer, так как они всегда производили поставки в оговорённые сроки.

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