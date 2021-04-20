BioNTech/Pfizer поставят в Евросоюз ещё 100 миллионов доз вакцины

В сделанном в понедельник заявлении BioNTech сообщается, что вкупе с дополнительной партией общее количество инъекций, которыми компания обеспечит Евросоюз, достигнет 600 миллионов.

”100 миллионов доз помогут ускорить темпы вакцинации на территории всего Европейского союза, — сказал коммерческий директор BioNTech Шон Маретт. — В течение этого года мы намерены поставить в Евросоюз 600 миллионов доз. Этого количества должно хватить для вакцинации двух третей населения ЕС. На данный момент это крупнейшее в мире соглашение о поставках”.

Еврокомиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон в воскресенье отметил, что Европейский союз абсолютно уверен в надёжности BioNTech/Pfizer, так как они всегда производили поставки в оговорённые сроки.

Бретон в интервью BFM TV сказал, что компании ”в первом квартале должны были поставить 60 миллионов доз, а поставили 68 миллионов. На второй квартал было запланировано 190 миллионов доз, а будет поставлено 240 миллионов”.

Он также упомянул проблемы, возникшие у ЕС в связи с поставками AstraZeneca: ”Договор на поставки вакцины AstraZeneca был подписан самым первым в августе 2020 года. На первый квартал было заказано 120 миллионов доз, на второй — 180 миллионов. А вместо 120 мы получили только 30”.

Вместе с тем еврокомиссар повторил рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам, заключающуюся в том, что ”преимущества прививки AstraZeneca — и аденовирусных вакцин в целом — перевешивают все негативные последствия заражения коронавирусом”.

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