В попытке свержения власти в Беларуси Кремль винит Украину, а Лукашенко — США. Все выбирают главного врага

— В качестве базовой рабочей версии мне кажется, что ФСБ подключили ближе к концу и привлекли к задержанию, к тому, чтобы дать разрешение на такую работу, и к информационному обеспечению в конце, чтобы синхронно показать совместную работу двух спецслужб. А ФСБ охотно подключилась к этому, потому что сейчас есть общий враг — США, — комментирует Артем Шрайбман. — Сейчас отношения России и США, как и Запада в целом, находятся в низшей точке за последние годы. Эскалация продолжается, взять хотя бы последние события в Чехии. И любая возможность показать такую союзную операцию, направленную на срыв западных планов по дестабилизации, работает в пропагандистском русле, которое нужно и ФСБ, и КГБ. Здесь их интересы совпали. Поэтому сложно говорить, было ли тут со стороны ФСБ что-то большее, чем желание поиграть в пропагандистскую войну. Пока мы не видим доказательств, что у них были какие-то более серьезные интересы, связанные с белорусско-российской интеграцией или чем-то еще. С точки зрения КГБ, это еще и борьба с политическими оппонентами через вовлечение их в, судя по всему, специально под это созданные искусственные заговоры. Это не новая тактика, ее использовали еще советские спецслужбы сто лет назад, в 20-е годы XX века.