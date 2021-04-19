Препарат от астмы может стать прорывом в лечении COVID-19

По данным ученых, пациенты с COVID-19, начинающие принимать будесонид при первых симптомах заболевания, реже нуждаются в госпитализации и выздоравливают быстрее. Кроме того, симптомы COVID-19, в том числе высокая температура, проходят у них быстрее, чем у больных, которых лечат традиционными способами.

В рандомизированном контролируемом испытании оксфордских ученых приняли участие 146 взрослых пациентов с мягкими симптомами COVID-19, которые стали проявляться у них не раньше, чем за неделю до начала исследования. Половина участников принимала будесонид дважды в день до тех пор, пока у них не пропали симптомы болезни. Другая половина проходила обычное лечение, с учетом их возраста и имеющихся заболеваний.

В итоге в первой группе лишь одному больному потребовалась неотложная медицинская помощь. В то же время среди 73 человек, которых лечили от COVID-19 традиционными способами, таких пациентов было 10.

Стероиды снижают риск воспаления при COVID-19



Как отмечает в интервью DW доктор Хлое Блум, занимающаяся исследованиями на факультете медицины в Национальном институте сердечных и легочных заболеваний Имперского колледжа Лондона, тот факт, что кортикостероиды (стероидные гормоны, вырабатываемые корой надпочечников) дают эффект при лечении COVID-19, можно объяснить биологическими причинами. Доктор Блум не участвовала в вышеназванном исследовании Оксфордского университета.

По словам эксперта, такие кортикостероиды, как, например, дексаметазон, уже сегодня эффективно используются для лечения пациентов с осложнениями при COVID-19. Ученые полагают, что эти препараты сокращают риск воспаления, который возникает при тяжелом протекании COVID-19. Вероятно, что будесонид оказывает аналогичное воздействие, хотя и более локально, указывает Блум.