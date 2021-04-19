ВИДЕО | Пресс-конференция Департамента здоровья: во вторник можно ждать решения о смягчении ограничений. Вакцинация основного населения начнется в мае(31)
Танель Кийк выразил надежду, что тенденция спада заболеваемости продолжится и на следующей неделе. Он также отметил разницу в уровне заболеваемости по уездам.
Министр посоветовал проводить школьные каникулы на родине, а не в экзотических странах.
По мнению Кийка, показатели вакцинации в Эстонии довольно хорошие, но впереди еще более масштабная работа - расширить фокус на основную часть населения. Это позволят более крупные поставки вакцины в мае и июне, а также еще большее увеличение поставок в третьем квартале. По всей видимости, вакцинация на всё население будет распространена в мае.
Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе отметила, что в Эстонии перешагнули порог в 300 000 вакцинированных жителей по меньшей мере одним компонентом.
По самому важному критерию - возрастная группа старше 70 лет - достигнут результат в 57 процентов. "В предстоящие 2-3 недели важно, чтобы на вакцинацию пришли все люди старше 70 лет, затем мы сможем перейти к более молодым", - сказала она.
По ее словам, продолжая дальше таким же образом, это лето может стать в смысле открытости общества сравнимо с прошлогодним.
"Пожилые люди, с которыми еще не связались из центра семейных врачей, должны теперь сами выяснить, в чем причина. Для них в Эстонии вакцина должна быть", - подчеркнула Йессе.
На вопрос Delfi о том, можно ли ожидать смягчения ограничений, Танель Кийк ответил так: "В любом случае решение об этом должно завтра принимать правительство. Преобладающая часть сегодняшних ограничений заканчивается 26 апреля. Завтра кабинет заслушает мнение Научного совета. Затем мы сообщим, какие будут смягчения. В отношении деятельности под открытым небом и в сфере образования я настроен оптимистично, но стопроцентного открытия не будет. Смягчение нужно проводить шаг за шагом".
Министра также спросили, насколько быстро может Эстония вести вакцинацию.
"У нас были дни, когда только в центрах семейных врачей делались 13 000 уколов в день. Открывая для вакцинации также больницы и другие возможности, нам по силам 100 000 вакцинаций в неделю. Такой темп, видимо, мы и увидим", - сказал Кийк.
Готово ли население Эстонии вакцинироваться? Есть ли регионы или группы населения, которые вакцинацию не приветствуют?
"До сегодняшнего дня главной проблемой были поставки. Интерес к прививкам велик, 57% желают вакцинироваться. Сомневающихся (25%) придется еще убеждать. Мы знаем, что чем выше охват взрослых, тем сильнее защита всего общества. В этом случае мы могли бы иметь летом жизнь, свободную от ограничений. "Третья волна" осенью всё-таки ожидается", - спрогнозировал Кийк.
Как сообщила Марис Йессе, последние опросы показали, что готовность вакцинироваться составляет свыше 70. Правда, ответы в ходе опросов еще не означают, что человек обязательно пойдет делать прививку. Она также отметила, что проблемным регионом в этом смысле по-прежнему является Ида-Вирумаа.
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