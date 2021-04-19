ВИДЕО | Пресс-конференция Департамента здоровья: во вторник можно ждать решения о смягчении ограничений. Вакцинация основного населения начнется в мае

Танель Кийк выразил надежду, что тенденция спада заболеваемости продолжится и на следующей неделе. Он также отметил разницу в уровне заболеваемости по уездам.

Министр посоветовал проводить школьные каникулы на родине, а не в экзотических странах.

По мнению Кийка, показатели вакцинации в Эстонии довольно хорошие, но впереди еще более масштабная работа - расширить фокус на основную часть населения. Это позволят более крупные поставки вакцины в мае и июне, а также еще большее увеличение поставок в третьем квартале. По всей видимости, вакцинация на всё население будет распространена в мае.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе отметила, что в Эстонии перешагнули порог в 300 000 вакцинированных жителей по меньшей мере одним компонентом.

По самому важному критерию - возрастная группа старше 70 лет - достигнут результат в 57 процентов. "В предстоящие 2-3 недели важно, чтобы на вакцинацию пришли все люди старше 70 лет, затем мы сможем перейти к более молодым", - сказала она.

По ее словам, продолжая дальше таким же образом, это лето может стать в смысле открытости общества сравнимо с прошлогодним.

"Пожилые люди, с которыми еще не связались из центра семейных врачей, должны теперь сами выяснить, в чем причина. Для них в Эстонии вакцина должна быть", - подчеркнула Йессе.

На вопрос Delfi о том, можно ли ожидать смягчения ограничений, Танель Кийк ответил так: "В любом случае решение об этом должно завтра принимать правительство. Преобладающая часть сегодняшних ограничений заканчивается 26 апреля. Завтра кабинет заслушает мнение Научного совета. Затем мы сообщим, какие будут смягчения. В отношении деятельности под открытым небом и в сфере образования я настроен оптимистично, но стопроцентного открытия не будет. Смягчение нужно проводить шаг за шагом".

Министра также спросили, насколько быстро может Эстония вести вакцинацию.