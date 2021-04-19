Новости Эстонии
19.04.2021, 13:05

ВИДЕО | На пресс-конференции Департамента здоровья обсуждили вакцинацию и распространение коронавируса в Эстонии

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В пресс-конференции принимают участие министр здоровья и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе и руководитель проекта по массовой вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

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