ПАСЕ ищет решения проблемам, возникшим в связи с применением паспорта вакцинации

По словам руководителя делегации Эстонии в ПАСЕ Марии Юферевой-Скуратовски, делегации Эстонии и еще 15 государств инициировали предложение о резолюции в связи с применением паспортов вакцинации. Резолюция призвана защитить основные права человека. ”Прежде, чем начать использовать паспорта вакцинации, мы должны решить ряд принципиальных вопросов. Например, как обеспечить права человека, свободу передвижения, защиту личных данных и доступ к услугам. Особое внимание следует уделить способам выявления поддельных паспортов в цифровой среде”, — отметила она.

Член делегации Урмас Рейтельманн сказал, что в настоящий момент неизвестно, что из себя будут представлять паспорта вакцинации. ”Безусловно, с началом использования паспортов вакцинации люди окажутся в неравном положении: часть будет вакцинирована, а часть — еще нет. И виной тому может быть вовсе не поведение самого человека”, — сказал он.

Помимо этого, по мнению Рейтельманна, опасность может представлять и техническое решение. ”Если паспорт будет выдаваться в электронном виде или в так называемом коронавирусном приложении, государство или глобальные технологические гиганты, такие как Google или Apple, получат возможность следить за людьми в реальном времени. А это ставит под угрозу права человека и право на неприкосновенность частной жизни”, — сказал Рейтельманн.

Во вторник на заседании выступит председатель Комитета министров Ангела Меркель. В ходе запланированного после этого обсуждения Мария Юферева-Скуратовски хотела бы остановиться на вопросе конфликтов между государствами-членами Совета Европы.

Во вторник вечером член делегации Раймонд Кальюлайд выступит с сообщением о роли ОЭСР в налогообложении цифровой экономики и в борьбе с неравенством в налоговой сфере.

В среду член делегации Вилья Тоомаст примет участие в дебатах, посвященных требованию провести международное расследование нарушений прав человека в Беларуси.