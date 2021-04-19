ФСИН: Навального переводят из колонии в больницу

Foto: REUTERS/Ringo Chiu

Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.