19.04.2021, 12:04
ФСИН: Навального переводят из колонии в больницу(123)
Foto: REUTERS/Ringo Chiu
Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
Больница находится на территории ИК-3 в городе Владимире.
В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного ”удовлетворительным”.
В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.