"Идеальная арийская девочка": как латвийская еврейка стала символом нацистской пропаганды

Когда Хесси было шесть месяцев, счастливые родители решили сфотографировать красивого ребенка в профессиональной фотостудии у одного из лучших берлинских фотографов Ганса Баллина. Фотография получилась великолепная. Родители Хесси были очень довольны результатом, и поставили ее у себя в квартире на пианино. Несколько месяцев спустя удивленные родители увидели, что фотография опубликована на обложке нацистского пропагандистского журнала "Sonne ins Haus". Фотография выиграла на конкурсе "Самый красивый арийский ребенок", поэтому ее и поместили на обложку журнала. Победителя выбирал сам министр нацистской пропаганды Йозеф Геббельс.

"Вскоре после возвращения в Германию мой отец получил предложение петь в опере в Бреславле (теперь — польский город Вроцлав, который до Второй мировой войны находился на территории Германии". Отец взял псевдоним "Яша Ленсен", однако руководство оперы узнало, что настоящая фамилия отца — Левинсон, и разорвало договор. Это произошло в начале 1930 года, и в Германии уже наблюдались антисемитские настроения. Тогда отец решил заниматься в Германии предпринимательской деятельностью. И удачно. Мои родители начинали как два бедных студента, жили в Берлине в одной комнатке, но вскоре смогли позволить себе арендовать небольшую квартиру. И 17 мая 1934 года родилась я", — говорит Хесси.

Согласно информации из ноябрьского издания 1924 года "Mūzikas Nedēļa", ее мать Паулине Левине в 1924 году окончила Латвийскую консерваторию и получила диплом свободного художника как певица. Ее однокурсником был знаменитый латвийский оперный певец Марис Ветра. После окончания учебы родители Хесси переехали в Берлин, где поступили в Музыкальную академию. В 1929 году они ненадолго вернулись в Латвию, где поженились. Вскоре после свадьбы они вернулись в Германию и продолжили учебу.

"Мои родители из Латвии , их семьи жили в Лиепае. В семье моей мамы было восемь детей, они разговаривали на русском и идише. Отец матери был художником и пел в хоре при синагоге. Мой отец Яков Левинсон был младшим ребенком в семье из шести детей. Его отец был предпринимателем, семья была немецкой. В Латвии он посещал немецкую школу. Мои родители познакомились подростками, потому что старшая сестра моей мамы вышла замуж за старшего брата отца. У моей матери был фантастический голос, как и у моего отца, у него был баритон. Мама выступала в Рижской консерватории и получила диплом свободного художника как певица, ее называли "золотым голосом", — рассказывала Тафт в интервью, которое хранится в Мемориальном музее холокоста в США.

"В журнале были фотографии со свастикой, солдатами и самим фюрером. Были фотографии "гитлерюгенда" и их деятельности. Мои родители были в ужасе. Мама тут же побежала к фотографу и спросила, как это произошло. Баллин сказал ей закрыть двери и тихо ответил, что Министерство пропаганды потребовало у него предоставить десять лучших фотографий детей для конкурса. То же попросили у еще девяти немецких фотографов. Моя мать ему возразила, что он знал — Хесси — еврейский ребенок, на что фотограф ответил: "Да, но я хотел над ними подшутить".

И шутка фотографа удалась — из всех фотографий нацистских детей они выбрали фото еврейки как идеального арийского ребенка", — вспоминает Тафт.

Родители Хесси были совершенно не рады этой шутке. Некоторые магазины детской одежды выставили фото еврейской девочки на своих витринах. Фото Хесси печатали на поздравительных открытках по всей Германии. Какая-то из открыток попала в руки родственникам родителей Хесси, которые тогда жили в Клайпеде. Опасаясь, что нацисты могут раскрыть этническую принадлежность "самого красивого арийского ребенка", Хесси больше не гуляла с коляской по городу, а в те редкие разы, когда решалась это сделать, завешивала коляску. Родители очень боялись, что Хесси кто-то узнает на улице и заинтересуется, почему ее родители похожи на евреев. Вскоре жизнь евреев в Германии стала еще опаснее, и родители Хесси обратились в посольство Латвии с вопросом, безопасно ли им продолжать жить в этой стране. В посольстве их успокоили — они граждане Латвии, которым ничего не грозит, но если что-то случится, то их предупредят, что пора возвращаться на родину.