ВИДЕО | Мать и дочь выживают из дома: прямо под окнами их хутора появится гравийный карьер

По словам Отса, из нового карьера много полезного ископаемого не возьмут и ущерба не причинят, потому что добыча до известняка не дойдет. "Обычный гравийный карьер", — констатирует заместитель старейшины. Конечная цель в том, чтобы вместо пустоши построить, например, трассу для диск-гольфа — президент союза тоже уже приезжал смотреть.

Заместитель волостного старейшины Саку Танель Отс говорит, что они уже начали восстанавливать старую часть карьера. "На самом деле это даже не расширение, а приведение в порядок", — отмечает Отс и добавляет, что с Департаментом окружающей среды все согласовано.

Эйларт была бы согласна на компромисс. Пусть тогда копают, но по меньшей мере останется место за ее хутором. Но именно этот участок точно нужен.

На этом месте шахта была уже с советского времени. Когда Эйларт купила хутор, было известно, что прежний карьер закрывается. Теперь же его начинают расширять.

Как волостные, так и государственные чиновники признают, что по-человечески во всех отношениях понимают Эйларт — они тоже не хотели бы жить рядом с шахтой. Но если говорить менее по-человечески, то, по их мнению, следует смириться с тем, что придется пожертвовать благополучием одного человека. Аргументов несколько. Например, "принцип экономной добычи", необходимость обслуживать дороги получаемым из карьера гравием и песком или хорошая конечная цель — сделать старую шахту в будущем зоной отдыха.

Ни один закон Эйларт не защищает. Да, на выдачу разрешения на добычу могло бы наложить вето местное самоуправление, но там возник своеобразный конфликт интересов. У волости Саку просит разрешения на добычу… волость Саку. Департамент окружающей среды, промежуточное звено выдачи разрешения, говорит, что все соответствует закону и документы в порядке.

Пять лет назад в почтовый ящик пришло извещение: под окнами дома появится шахта. В 15 метрах от дома.

В волости Саку в деревне Кирдалу красиво восстановлен дом старого хутора Кивимяэ. Там живут вдвоем мать Элли Эйларт и ее дочь, которая на этом хуторе родилась и выросла. Эйларт переехала туда около 20 лет назад, чтобы получить покой.

Но почему именно эту территорию нужно освобождать? Отс объясняет, что одно дело — написанное в проекте на бумаге, другое дело — решение волости, сколько на самом деле добывать. В то же время он добавляет, что склоны карьера нужно сделать пологими, в том числе место за хутором Эйларт, чтобы землю можно было хорошо восстановить.

"Да, будет прямо за забором", — понимает Отс положение Эйларт, но вдобавок сразу читает и маленькую нотацию. "Если мы покупаем дом рядом с красивым леском, но лес не наш, то…"

Прежде чем греметь ручками дверей учреждений, добытчик должен получить согласие местных жителей. "Инициатива должна двигаться снизу вверх", — говорит Отс. Почему же волость в случае Эйларт не начала снизу? "Должна была, да", — признает Отс. Но заместитель старейшины дальше сразу говорит, что Эйларт когда-то могла бесплатно держать своих лошадей на земле волости, когда-то давно пошли ей навстречу и ночью и по выходным машинами на шахте не грохотали. В завершение он отмечает, что эти объемы добычи нового карьера не такие уж большие.

Руководитель бюро земных недр Департамента окружающей среды Мартин Нурме также понимает проблему Эйларт: "Сам я тоже думаю, что не хотел бы жить рядом с карьером". Но тем не менее так тоже невозможно, чтобы участок земли за хутором Эйларт остался нетронутым. Из этого участка обязательно следует добыть. Одобрение этому со стороны Департамента окружающей среды Нурме объясняет "принципом экономной добычи". Упрощенно это означает, что если уже делают отверстие в земле, следует и вытащить оттуда все.

В то же время Нурме дает Эйларт надежду. "Если она представит предложение, что прошу исключить этот прямоугольник из добычи, мы спросили бы у волости, обдумали ли бы они это", — говорит он и добавляет, что это и есть место компромисса. Время выразить мнение есть еще до 26 апреля, хотя Эйларт, по ее собственным словам, в последние пять лет делала это неоднократно и через всевозможные официальные каналы.

Помимо телефонной игры между волостью и владелицей хутора у Департамента окружающей среды больше нет возможности ничего сделать для Эйларт. Если шум, загрязнение воздуха и вибрация в ходатайстве о добыче соответствуют нормам, они могут только поставить подпись на документе.

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