Экономика
19.04.2021, 10:52

В Эстонии разгорается новый щебеночный кризис и война за карьеры

 (9)
Väo karjäär
Väo karjäär
Foto: Rauno Volmar
Строительство Rail Baltica и дорог 2+2 остро обращают внимание на открытие новых карьеров, которое в последние годы было почти невозможным из-за противостояния местных жителей. Общины больше не дают сломать себя силой и обещают бороться, если не договорятся о местоположении и выплатах, пишет Äripäev.

"Мы уже годами говорим, что запасы известняка в карьерах ближайших окрестностей Таллинна действительно в критическом состоянии. Из-за этого может возникнуть кризис материала прежде всего в случае шоссе 2+2, где для щебня установлены высокие требования качества, какой материал можно найти, к сожалению, только в расположенных в северной Эстонии месторождениях", — говорит старший геолог Эстонской геологической службы Янне Тамм.

По оценке эксперта T-Konsult OÜ Айна Кендра, нехватка материалов преследует уже сейчас: "Можно сказать, что запасы гравия на исходе или остались только такие материалы, которые невозможно было бы использовать без промывки, потому что в них слишком большое содержание глины или неоднородный состав. Например, в Ида-Вирумаа не хватает качественного песка и в южных районах — известняка".

Оставить комментарий Читать комментарии (9)