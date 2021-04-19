В Эстонии разгорается новый щебеночный кризис и война за карьеры

"Мы уже годами говорим, что запасы известняка в карьерах ближайших окрестностей Таллинна действительно в критическом состоянии. Из-за этого может возникнуть кризис материала прежде всего в случае шоссе 2+2, где для щебня установлены высокие требования качества, какой материал можно найти, к сожалению, только в расположенных в северной Эстонии месторождениях", — говорит старший геолог Эстонской геологической службы Янне Тамм.

По оценке эксперта T-Konsult OÜ Айна Кендра, нехватка материалов преследует уже сейчас: "Можно сказать, что запасы гравия на исходе или остались только такие материалы, которые невозможно было бы использовать без промывки, потому что в них слишком большое содержание глины или неоднородный состав. Например, в Ида-Вирумаа не хватает качественного песка и в южных районах — известняка".