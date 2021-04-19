За сутки в Эстонии выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 123 человек. 103 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 16, в Пярнумаа — 15, в Тартумаа — 14, в Вильяндимаа — 13, в Ляэне-Вирумаа — 11 новых случаев заражения. В Пылвамаа, Рапламаа и Валгамаа по 5, в Йыгевамаа, Ярвамаа и на Сааремаа по 4, в Ляэнемаа — 3 и в Вырумаа — 1. На Хийумаа новыхслучаев заражения не выявлено.

В 5 случаях положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 602,1 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,6% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 33 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 467 пациентов.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 69 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 364 человека (77%).

За сутки было введено 1408 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 288 273 человека, из которых 85 397 человек получили обе дозы вакцины. Среди населения старше 70 лет доля иммунизированных как минимум одной дозой вакцины составляет 57%. В возрастной группе 70+ более свыше 60% населения вакцинировано на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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