В европейском футболе раскол — богатейшие клубы создали свою суперлигу, начнут играть уже в августе

12 клубов объявили о создании Суперлиги. Топы не желают делиться доходами с бедными командами и УЕФА.

УЕФА уже ответил, что клубы, заявившиеся в новый турнир, получат бан на все внутренние и международные соревнования, а игроки не смогут играть за сборные.

Инициаторами проекта стали Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Второй выступает не только как президент ”Ювентуса”, но и как глава Ассоциации европейских клубов (ECA), которая представляет интересы 246 футбольных клубов. Босс ”Реала” стал президентом нового турнира, его заместителями — Джоэль Глэйзер (”МЮ”) и Аньелли.

•‎ Известно, что генеральный спонсор, банк-гигант JP Morgan готов вложить в лигу 4,6 миллиарда фунтов. Сам банк рассчитывает вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции.

• Суперлигу также поддерживает Key Capital Partners — компания, которая занимается раскачкой стартапов и молодых проектов. Своих денег у KCP точно не хватит (с 2007-го вложили 100 миллионов фунтов), но компания может привлечь новых спонсоров.

• По информации Corriere dello Sport, DAZN готова платить 3,5 миллиарда евро за телевизионные права. Правда, сам бродкастер это уже опроверг (Reuters).

• 15 клубов-основателей получат 3,1 миллиарда фунтов (суммы от 89 млн до 310) на развитие. Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или ”для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19”.

По плану создателей, в Суперлиге должны быть 20 клубов: две группы по 10 команд. В группе каждый играет с каждым в два круга, то есть каждый участник гарантированно проведет 18 матчей — в новом формате ЛЧ только 10. Начать планируют в августе.

Матчи будут проходить в середине недели (вместо ЛЧ), поэтому команды смогут играть в своих чемпионатах — если их допустит УЕФА.

Из группы выходят по три лучших команды, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал сыграют в конце мая — один матч на нейтральном поле.